Rifiuti, nel 2024 è in arrivo la tariffa puntuale

A Cesenatico il nuovo anno porterà la rivoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti. Nel 2024 sarà infatti introdotta la ’Tariffa puntuale’ con l’obiettivo di premiare i cittadini che fanno bene la raccolta differenziata. Dall’1 gennaio parte dunque la tariffa che tiene conto del rifiuto indifferenziato conferito da famiglie e attività. Il calcolo della quota aggiuntiva sarà effettivo dal 2025, dopo un anno di sperimentazione.

Lo ha comunicato ieri Hera, l’ente gestore del servizio, che dal 10 al 18 gennaio ha organizzato con l’Amministrazione comunale quattro incontri pubblici per illustrare le novità. In sostanza, come già avvenuto in altri comuni tra cui Cesena e Savignano, anche in riviera si passerà dalla Tari alla Tcp, la Tariffa corrispettiva puntuale. Il passaggio sarà graduale, nel senso che per tutto il 2024 saranno conteggiati i conferimenti di rifiuto indifferenziato, ma senza costi aggiunti per le eventuali eccedenze, che verranno contabilizzate solo a partire dal 2025, come ha precisato il sindaco Matteo Gozzoli.

Oggi a Cesenatico la raccolta differenziata supera il 62% e l’obiettivo è crescere. Ai cittadini verrà chiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come ora, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro.

Tutte le informazioni sulla Tcp sono in arrivo nelle buchette delle famiglie e delle attività economiche della città. La nuova tariffa sarà fatturata direttamente da Hera e verrà calcolata anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti per le utenze domestiche, o in funzione della categoria di attività svolta per le utenze commerciali. A questi parametri, si aggiungono in bolletta altre due voci, che sono la quota variabile di base (cioè la quantità minima di indifferenziato conferibile ogni anno), e la quota variabile aggiuntiva, vale a dire l’indifferenziato conferito oltre la quantità minima prevista.

Se nell’arco dell’anno si effettua un numero di conferimenti superiore a quelli minimi previsti, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio, ma questo non nel 2024, ma dal 2025. In sostanza il 2024 sarà un anno di prova e abitudine alle novità. Le tariffe sono stabilite da Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti.