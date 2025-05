Rifiuti organici, potenziato il servizio di raccolta

Nel Comune di San Mauro Pascoli, da domani, il servizio di raccolta dei rifiuti organici sarà implementato con un ritiro aggiuntivo. Infatti, oltre ai giorni in cui già viene ritirato l’organico, ossia il martedì e il sabato, il servizio sarà effettuato anche il giovedì.

Il servizio di raccolta aggiuntivo dell’organico sarà attivo da domani e terminerà il 15 settembre. Non cambiano modalità e regole di esposizione del contenitore già in vigore. Si precisa inoltre che il servizio di raccolta aggiuntivo sarà attivo in tutto il Comune nella zona residenziale.

Dice l’assessore Fausto Merciari: "Con l’arrivo della stagione estiva, abbiamo ritenuto fondamentale confermare un passaggio aggiuntivo settimanale di raccolta dell’organico. Si tratta di un intervento per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, in una visione più ampia di cura e attenzione verso l’ambiente. Un servizio efficiente e sostenibile che diventa ancora più importante nei mesi estivi del nostro paese".

Anche nel territorio del Comune di Savignano sul Rubicone la raccolta dei rifiuti organici potrà godere di un giorno aggiuntivo, il mercoledì, oltre a quelli canonici del lunedì e del venerdì dal 15 maggio al 15 settembre. Il via mercoledì 21 maggio.

e. p.