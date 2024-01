Rifiuti, proseguono gli incontri per presentare la tariffa puntale

C’è stata una grande partecipazione ai primi due incontri di presentazione della nuova Tariffa corrispettiva puntuale (Tpc), organizzati dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Hera. Le serate nel quartiere Madonnina-Santa Teresa e a Sala, hanno visto le sale gremite di residenti e titolari di attività economiche, interessati a conoscere tutte le novità della nuova tariffa che sostituisce la Tari. Dal pubblico sono arrivati moltissimi interventi e domande per avere informazioni più dettagliate. Le presentazioni sono appena iniziate e le prossime si terranno lunedì alle 20.30 nella sala convegni intitolata al Conte Rognoni all’interno del Palazzo del turismo "Primo Grassi" e giovedì, sempre alle 20.30, alla Casa al Gelso di Bagnarola.

Dal 1° gennaio 2024 è partita in via sperimentale la nuova Tariffa corrispettiva puntuale, che tiene conto del rifiuto indifferenziato conferito da famiglie e attività. Questa nuova modalità ha come obiettivo quello di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata. Il passaggio alla nuova tariffa è graduale, nel senso che per tutto il 2024 saranno misurati gli svuotamenti di rifiuto indifferenziato, ma senza costi aggiuntivi per le eventuali eccedenze, che verranno contabilizzate soltanto a partire dal 1° gennaio 2025, quindi tra un anno. La Tcp rientra nel percorso dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, che Cesenatico ha iniziato nel 2019 con il nuovo sistema di raccolta rifiuti e che grazie all’impegno di residenti, proprietari di seconde case ed imprese, ha consentito di raggiungere oltre il 62 per cento di raccolta differenziata.

