Rifiuti, raccolta differenziata in forte crescita

di Gilberto Mosconi

Primi risultati, nel territorio comunale di Bagno di Romagna, sulla raccolta differenziata dei rifiuti avviata nello scorso ottobre, oltre che sulla loro gestione, sui controlli e sulla contestazione di sanzioni.

Li comunica il sindaco, Marco Baccini, che spiega: "Il nuovo servizio ha imposto a tutta la Comunità una revisione delle abitudini consolidate da molto tempo ed una nuova gestione della raccolta sul territorio, che hanno richiesto un normale ed ovvio periodo fisiologico di adattamento e affinamento, con episodi di inefficienza da una parte e di irregolarità di conferimento dall’altra come è normale che sia. Ad oggi, pare invece che il nuovo sistema sia entrato in una fase di assestamento, nella quale i cittadini hanno mostrato un sensibile miglioramento nella fase di conferimento, ed il gestore, attraverso il personale dipendente che nel frattempo si è formato, ha migliorato il proprio livello di efficienza e di puntualità".

Il primo cittadino del Comune termale entra poi nei dettagli dei risultati di questi primi quattro mesi:"Da un aggiornamento del gestore, prendiamo infatti atto che la percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune è passata da una media del 39,6% (media registrata a settembre 2022) alla percentuale del 58,8% registrata a novembre, fino al pregevole risultato dell’80,2% nel mese di dicembre sempre del 2022. Quello registrato a dicembre è un risultato molto incoraggiante, che conferma quanto fosse necessario, pur nelle sue difficoltà iniziali, riorganizzare il servizio di conferimento per premiare chi da anni differenzia il rifiuto e per accompagnare una parte della cittadinanza a questa buona pratica".

Baccini poi, dopo aver sottolineato, fra l’altro, il comportamento dei cittadini nel conferimento dei rifiuti, informa altresì che, dopo una prima fase di tolleranza, è stata avviata l’attività di controllo. E al riguardo questi sono i dati forniti da Baccini: "La nostra Polizia Locale ha elevato 14 verbali per abbandoni di rifiuti in questi luoghi: sei a Saiaccio, due a Baracca di Selvapiana e a Ca’ di Bibo, uno nella strada provinciale 26 del Carnaio; uno Largo Moutiers, uno in Via Gramsci e a Piazzale Miliani. Gli ultimi tre situati nell’abitato di San Piero. I soggetti sanzionati risiedono fra Sarsina (sei), San Piero (quattro), Bertinoro (tre), e Predappio (uno). I controlli sono stati programmati a cadenza giornaliera, attraverso varie modalità di verifica: l’uso di videocamere, segnalazione di cittadini, fotografie e reperimento di elementi di prova. L’attività di controllo e di verifica proseguirà durante tutto l’anno".