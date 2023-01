"Rifiuti, si pagherà in base agli svuotamenti"

di Andrea Alessandrini

Occhio agli svuotamenti diventerà un refrain familiare nel 2023 dopo che dal 1° gennaio è cambiato il modo di determinare il costo della tariffa rifiuti per utenze domestiche ed extradomestiche cesenati in seguito alla l’entrata in vigore della tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti, che sarà fatturata direttamente da Hera (tre bollette annue). Le utenze sono 58.671, di cui 52.465 domestiche e 6.206 extradomestiche.

Il sindaco Enzo Lattuca e gli assessori Francesca Lucchi (Politiche ambientali) e Camillo Acerbi (bilancio) l’hanno illustrata ieri in Municipio. "Il passaggio alla tariffa puntuale, a compimento di un percorso che ha già portato Cesena al 78,5% di raccolta differenziata – ha rimarcato il sindaco – disincentiverà il conferimento di rifiuti indifferenziati, farà aumentare il tasso di riciclo e ridurrà la produzione di rifiuti. Oltre a garantire maggiore equità, contribuiamo alla salvaguardia dell’ambiente".

L’importo da pagare infatti sarà calcolato non più solo in base alla superficie dell’immobile, alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) e al numero di componenti della famiglia (per le utenze domestiche), ma terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato conferito dalla singola utenza attraverso il numero degli svuotamenti del contenitore. I rifiuti non verranno pesati, come avviene in altri Comuni. I conferimenti, rilevabili dal chip, saranno indicati in bolletta. La modalità di raccolta non cambia per le frazioni differenziate (carta, plastica e lattine, vetro e organico), comprese nella tariffa base, e anche per la componente indifferenziata le modalità di esposizione e svuotamento restano invariate (passaggio dei camion una volta la settimana per lo svuotamento), ma ai cittadini converrà esporre il contenitore pieno: oltre una certa soglia di svuotamenti i contribuenti pagheranno di più.

"Per i primi sei mesi, però - ha informato il sindaco – non saranno fatturati i conferimenti eccedenti alla quota minima, dando così a tutti il tempo necessario per familiarizzare con il il nuovo metodo. . Un nucleo familiare con un componente potrà disporre di 24 svuotamenti minimi con secchiello standard di 40 litri; con due componenti di 30 svuotamenti; con tre di 35; con 4 di 39, con 5 di 42, con 6 e più di 44. Per gli svuotamenti minimi con Ecoself (calotta da venti litri) sono rispettivamente 48, 60, 70, 78, 84 e 88. Per gli svuotamenti eccedenti rispetto ai minimi si pagherà in più una cifra tra i sei e gli otto centesimi a litro (tra i 2,5 e i tre euro). Per le utenze non domestiche che hanno contenitori da 30 a 1.700 litri, il numero dei conferimenti minimi è 24. Per le imprese il vantaggio sarà che non trattandosi più di un tributo ma del corrispettivo di un servizio ricevuto, sul pagamento in fattura sarà possibile detrarre l’Iva.

"Il nostro consiglio – ha messo in luce l’assessora Lucchi – è di esporre il contenitore dell’indifferenziato solo se pieno e utilizzare l’intera capienza del cassonetto. Differenziando bene i rifiuti resta davvero poco da gettare nell’indifferenziato e ciò favorirà la bolletta più leggera".

Gli automezzi di Hera continueranno a svolgere il servizio di svuotamento dell’indifferenziato una volta alla settimana, 52 annue. Per chi ha pannolini o pannoloni non saranno conteggiati svuotamenti ulteriori a quelli minimi: il regolamento, che deve essere ancora approvato, indicherà come richiedere la scontistica.