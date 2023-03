Rifiuti, stazione aperta 24 ore anche per i cittadini non residenti

La raccolta differenziata dei rifiuti diventerà più comoda, ecologica e innovativa grazie alle Eco Smarty di Hera per i cittadini non residenti. Almeno questo promettono gli amministratori comunali presentando i 6 contenitori che si trovano nel parcheggio di via Ungheria e fanno parte del sistema in grado di riconoscere il cittadino e coniugare sostenibilità ambientale e qualità della raccolta differenziata, oltre a una nuova estetica. In particolare, si pone il tema di come conciliare il porta a porta con le esigenze dei cittadini non residenti, proprietari di seconde case, che essendo presenti solo in determinate giornate potrebbero avere problemi a rispettare le giornate di raccolta, grazie al sistema Smarty, costituito da contenitori "intelligenti" di ultima generazione accessibili 24 ore su 24, di cui fanno parte le Eco Smarty collocate nel parcheggio pubblico di via Ungheria, angolo via Polonia. Si tratta di una postazione completa per la raccolta di tutte le tipologie di rifiut, apribili con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Le Eco Smarty fanno parte del sistema di contenitori per i rifiuti innovativi e intelligenti pensato dal Gruppo Hera per aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata. Oltre a riconoscere l’utente tramite Carta Smeraldo o smartphone, con sistema operativo Android e app Il Rifiutologo installata, gli Smarty registrano i conferimenti in modo sicuro perché la comunicazione dei dati raccolti sul campo avviene in modo protetto alla piattaforma proprietaria, operativa h 24 7 giorni su 7, incentivando una raccolta differenziata di qualità. Inoltre, sono ancora più igienici: senza maniglie o leve rendono possibile conferire i rifiuti senza contatto fisico con i contenitori. Per il loro corretto utilizzo Hera ha realizzato dei volantini informativi, in distribuzione in questi giorni assieme alla lettera di presentazione del nuovo servizio, con tutte le informazioni sul sistema Smarty e sull’uso della Carta Smeraldo, che può essere ritirata solo dal proprietario della casa, o suo delegato presso la stazione ecologica di via Badia a Longiano il sabato dalle 8.30 alle 13, oppure presso la sede Hera di via Kossuth 195 a Pievesestina. Info Eco Smarty, 800.999.500