Riflessioni e racconti di ’asinaggine’

"Ragliando si impara" è il titolo tanto curioso quanto significativo del libro scritto da Giovanni Alessandrini e pubblicato dalla società editrice Il Ponte Vecchio, che sarà presentato sabato pomeriggio alle 17, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena. In 208 pagine si trovano esperienze, riflessioni, racconti e qualche "asinaggine". Secondo l’autore, se mai avvenga che anche gli asini godranno del dono della parola, è da credere che essi assumeranno questo libro tra le loro "bibbie", per quanto di leggende l’uomo loro amico racconta in queste pagine di deliziosa lettura e di verità intorno agli animali.

Alessandrini è l’ideatore di un centro di soccorso animale, nel quale trovano scampo molte bestiole, incluso quelle padrone dell’aria che nei loro voli signoreggiano sull’alto e medio Appennino, che è un rifugio situato a Sarsina. Qui gli animali vivono e toccano concretamente cosa significhi l’amore degli uomini nei loro confronti. Giovanni Alessandrini si muove tra loro con la sollecitudine di chi li sente intimamente espressione della sua stessa vita, fratelli del vivere, e divide perciò con loro l’esperienza ineguagliabile della reciproca conoscenza, delle molte forme in cui la vita si manifesta e quali segreti e spesso incomprensibili legami siano alla base del meraviglioso rapporto di non tacitabile affetto che tra loro li unisce.

In questo libro il lettore può apprendere come il centro sia nato e come si sia sviluppato, partecipando ad una storia di rara fascinazione, perché mette in scena i comportamenti spesso inesplicabili degli animali e le loro segrete ragioni, racconta degli affetti che nascono tra uomini e animali, tenta di spiegare come da questo rapporto si sviluppino nelle persone che vi sono coinvolte, sentimenti e idee intorno alla convivenza dei diversi, fino alla scoperta in sé di un unanimismo che lega il singolo alla totalità dell’esistente. E’ dunque un libro ricco di umanità, di scoperte, di inattesi disvelamenti, fino alla creazione di una delle più originali fattorie didattiche della Romagna, la Scuola degli Asini, che oggi Alessandrini conduce con la moglie Eleonora e il figlio Gianmaria. Nella presentazione di sabato, assieme all’autore dialogherà Beatrice Valeriani. La partecipazione è aperta a tutti.

Il libro "Ragliando si impara" di Giovanni Alessandrini è distribuito da Euroservizi e a livello nazionale da Libro.co; si può ordinare sul sito www.ilpontevecchio.it, su Bookdealer.it, Ibs, Mondadoristore.it e Amazon.

Giacomo Mascellani