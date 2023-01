Riflessioni semiserie sul Pianeta

Il teatro fuori dal teatro, in spazi non convenzionali, nelle suggestive frazioni di Sogliano al Rubicone. Prende il via stasera alle 21 la rassegna ’Fuori Luogo’ con lo spettacolo ’Come ti salvo il pianeta’ di Marco Cortesi e Mara Moschini (nella foto) nella cornice dell’Abbazia di San Leonardo a Montetiffi. Un evento-spettacolo per affrontare i delicati temi della sostenibilità, del rispetto del pianeta e della crisi climatica con lo scopo di trasmettere la voglia di cambiare le cose.

Lo spettacolo, targato Green Storytellers-Serie TV, sarà un’occasione per sorridere, senza mai perdere la serietà dell’approccio scientifico, attraverso quattro personali, ironiche, divertenti, assurde e commoventi storie che mettono al centro il Pianeta.

Biglietti a 5 euro. Per info e prenotazioni è possibile contattare 370 3685093.