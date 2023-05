Riflessioni sul lavoro nel libro di Pietro Pierantoni

Il lavoro è per l’uomo o l’uomo è per il lavoro? Tocca un tema quanto mai attuale l’ultimo saggio del docente e scrittore gambettolese Pietro Pierantoni dal titolo ’Sos lavoro. Elementi per un dibattito’, arricchito dai contributi di Ermete Realacci della Fondazione Symbola, Vera Zamagni dell’Università di Bologna e Sais Europe, Johns Hopkins University, Oreste Bazzichi della Pontifica Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum di Roma e Massimo Camicasca, vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla. "Attraverso il lavoro, l’uomo realizza sé stesso e le sue aspirazioni e al contempo contribuisce allo sviluppo della società - spiega Pierantoni, 32 anni -. Ma deve essere ben organizzato, rispettoso della dignità della persona e arricchente dal punto di vista della qualità della vita. Negli ultimi anni siamo sempre più spettatori di un lavoro precario che comporta un’incertezza dell’esistenza. Vanno riscoperte dimensioni feconde del lavoro che sono andate perdute: la sfera della cooperazione, la finanza a sostegno del lavoro, il contrasto alle disuguaglianze, l’intelligenza artificiale come ausilio dei lavoratori".

L’autore segnala anche esperienze positive di valorizzazione del lavoro in forme cooperative e no-profit e richiama la figura di grandi imprenditori che hanno promosso una cultura del lavoro veramente umana: il welfare aziendale di Mattei e Olivetti, e il ‘capitalismo umanistico’ di Cucinelli.

Francesca Siroli