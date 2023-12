Riforma della guardia medica. Ausl: "Il servizio migliorerà"

La clamorosa protesta dei medici del Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica) contro quello che hanno definito come ‘ridimensionamento e riorganizzazione’ ha determinato un’articolata risposta dell’Ausl Romagna. L’azienda anzi attacca bollando come "pretestuose e sorprendenti alcune affermazioni che intendono rappresentare il progetto di riorganizzazione come frutto di una scelta di ‘tagliare servizi’, insinuando in modo esplicito che ciò comprometterebbe la qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini". I medici ‘ribelli’ si erano detti contrari alla presenza di un operatore tecnico alla Centrale unica di continuità assistenziale. "La Centrale Unica di Continuità Assistenziale – prosegue l’Ausl in una nota – prevede una risposta di un operatore tecnico che ha il compito unicamente di comprendere la natura della richiesta del cittadino e di indirizzarlo al servizio idoneo. L’operatore tecnico non effettua nessuna intervista di natura sanitaria, la quale è chiaramente demandata ai professionisti: infermieri della centrale operativa 118, medici in servizio nelle sedi territoriali della Continuità Assistenziale e medici presenti in Centrale. Va ricordato che da oltre 30 anni la prima risposta della centrale operativa 118, la cui qualità in termini di efficacia ed efficienza è indiscutibile, è affidata ad operatori tecnici che hanno il compito di comprendere l’esigenza del chiamante e trasferire il bisogno all’infermiere che effettua l’intervista per valutare la necessità dell’invio del mezzo di soccorso e con quale priorità di intervento. La previsione di impiegare all’interno della centrale operativa 118 Romagna operatori tecnici per la prima risposta alla richiesta di contatto con un medico di continuità assistenziale va nella direzione di consentire un più rapido inoltro al medico, che risponderà al cittadino, così come di intercettare chiamate che invece richiedono un approfondimento da parte degli infermieri 118. Nessuna riduzione di medici ma solo una differente distribuzione per rendere più celere e appropriata la risposta al cittadino".

L’Ausl precisa che non intende ridurre il numero di medici schierati in servizio, "ma solo prevederne una differente distribuzione nelle sedi territoriali che consentirà di aumentare il numero di medici in grado di farsi carico della risposta telefonica ai bisogni dei cittadini". La combinazione tra un unico numero di riferimento e un maggior numero di medici consentirà ai cittadini di avere tempi di risposta molto più rapidi, assicura l’azienda sanitaria.

"Non sussiste pertanto alcun rischio di riduzione della qualità dell’assistenza offerta, ma la messa in opera di un sistema più rapido nell’attivazione delle risorse professionali necessarie" prosegue l’Ausl, negando che un medico in visita domiciliare debba rispondere anche al consulto telefonico. L’azienda sanitaria assicura inoltre che "un incremento dell’attività domiciliare sarà poi gradualmente reso possibile dall’attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale, preposte precipuamente a questo tipo di attività. E’ quindi del tutto evidente come il progetto della centrale unica della continuità assistenziale risponda alle esigenze della popolazione della Romagna e non persegua altro che un obiettivo di efficienza, senza mettere in conto alcun ridimensionamento (al contrario complessivamente l’Ausl della Romagna ha previsto un incremento di 363 unità di professionisti per la realizzazione complessiva del piano di riordino), ma valorizzando un servizio di risposta territoriale che rassicuri ed indirizzi i cittadini per ottenere la dovuta soluzione al problema sanitario espresso".

Annamaria Senni