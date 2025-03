"Riformare l’apprendistato e visti per stranieri"

Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, è fra gli imprenditori che per la categoria sta cercando di dare delle risposte alla carenza di personale. Maini, com’è la situazione?

"La maggior parte dei colleghi sta cercando lavoratori da assumere, è un problema che si trascina purtroppo da anni". E’ chiaro che così è impossibile andare avanti.

"Serve una riorganizzazione del sistema e deve essere anche aggiornato il contratto lavorativo, a nostro parere occorre dare la possibilità, anche soltanto a livello regionale, di anticipare l’apprendistato ai 16 anni di età".

Sull’apprendistato cosa proponete?

"Occorre accorciare il percorso dell’apprendistato per chi è qualificato, incentivando così i lavoratori a rimanere nel settore. Inoltre, dopo 5 anni di scuole alberghiere, i ragazzi devono fare altro apprendistato e questo non va bene, dobbiamo tornare alle scuole che formano i giovani e li diplomano già pronti". Quest’anno non si vedono neppure gli stranieri.

"Mancano tutti quei lavoratori stranieri dei ‘flussi’, le cui domande sono state accettate ma certi Stati non consentono di farli espatriare, quindi non arrivano".

Secondo voi come si può risolvere il problema? "Dobbiamo riproporre le scuole professionali come negli anni ’80 e ’90, con più ore di pratica e stage. Inoltre i lavoratori devono essere pagati meglio. Abbiamo i costi dei contributi più alti d’Europa, una scelta giusta sarebbe quella di dare uno stipendio netto più corposo ai lavoratori". g.m.