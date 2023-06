"Rifugiati, esperienza positiva di integrazione"

Incontrare, conoscere, condividere. E’ così che si scopre l’umano delle persone, 70 milioni nel mondo, costrette ad abbandonare la propria terra, gli affetti e le radici, a causa di guerre e persecuzioni, e chiedere asilo e protezione internazionale. A Cesena sono 54 le persone che hanno trovato rifugio, "a fronte di 60 posti disponibili, di cui 23 singoli adulti e 37 nuclei. Tra i singoli sono attualmente accolti rifugiati dall’Africa Centro-Occidentale (Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Senegal) Somalia, Etiopia, Subcontinente Indiano; per i nuclei familiari, Afghanistan e Ucraina" puntualizza l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo. Ed è il Comune insieme all’Asp (Agenzia per i servizi alla persona) presieduta da Elena Baredi che nell’ottica dell’accoglienza aderisce, mercoledì 20 e venerdì 23 giugno, alla Giornata mondiale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite per ricordare l’approvazione nel 1951 della Convenzione sullo status dei rifugiati. L’occasione offre alla cittadinanza una serie di eventi. Tutto parte dall’adesione della nostra città alla rete Sai (Sistema Accoglienza Integrazione). "Una scelta volontaria dell’Amministrazione comunale di Cesena - puntualizza Labruzzo - che da vent’anni ha deciso di valorizzare il proprio territorio con l’apertura all’accoglienza di uomini, donne e bambini in fuga dai paesi d’origine". Il programma prevede mercoledì 20 giugno al teatro "Comandini" (Corte del volontariato, 22) alle ore 18 lo spettacolo teatrale "Thioro, un Cappuccetto Rosso senegalese" a cura del Teatro delle Albe, Ravenna Teatro, Ker Théatre Mandiaye n’Diaye. Venerdì 23 giugno, alla Rocca Malatestiana, alle ore 17,30, letture animate e narrazioni a cura di Fabio Canini. Alle ore 18,30 presentazione del libro "Africa Bazaar - un banchetto per l’ingordigia del mondo" (Rosenberg & Sellier, 2022), di Angelo Ferrari e Raffaele Masto. In serata ampio spazio alla musica con il concerto latin fusion con i "Corasound" e l’afro groove con i Kola Beat Band. Nel corso della giornata di venerdì 23 giugno saranno attivi stand e attività a cura delle associazioni che hanno collaborato all’organizzazione della due giorni; area giochi per grandi e bambini a cura di Caimercati; uno spazio di racconto a cura di Radio ConTra; un servizio bar e di piccola ristorazione a cura della Rocca Cesena.

"I rifugiati nel nostro territorio - informa la presidente di Asp Elena Baredi - sono riusciti ad integrarsi trovando un impiego, in 28 sono stabilmente occupati in aziende locali, cogliendo le opportunità fornite dal progetto Sai, tra corsi di lingua italiana, incontri formativi sulla salute della donna e del bambino, laboratori sull’autocoltivazione e orticoltura, e garantendo ai più piccoli un’istruzione adeguata. In tanti inoltre hanno voluto dare il proprio contributo a seguito dell’alluvione costituendo squadre di volontariato". Sono diverse le realtà che collaborano con Asp e con l’Unione dei Comuni: l’Ente di Formazione Techne, la Cooperativa Agricola Cesenate, Centro Interculturale MoviMenti, il Consultorio Familiare di Cesena, Gruppo Scout di Ponte Pietra, ERT Teatro fondazione e Aps Cantieri Meticci.

Elide Giordani