Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente treno PinarellaGranchio bluPrevisioni meteo weekendOlio 2025Elezioni MarcheBallando con le stelle
Acquista il giornale
CronacaRigenerazione a Case Finali. Si abbatte e si costruisce un nuovo edificio
26 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Rigenerazione a Case Finali. Si abbatte e si costruisce un nuovo edificio

Rigenerazione a Case Finali. Si abbatte e si costruisce un nuovo edificio

La ditta realizzerà in cambio un parcheggio pubblico

L’assessora alla programmazione urbanistica del comune di Cesena Cristina Mazzoni (Partito Democratico)

L’assessora alla programmazione urbanistica del comune di Cesena Cristina Mazzoni (Partito Democratico)

Per approfondire:

La giunta comunale ha approvato una convenzione urbanistica che consentirà la trasformazione e riqualificazione di un’area di via Lambruschini, nella zona di Case Finali. L’area, di proprietà della ditta attuatrice, è classificata nel piano urbanistico generale come territorio urbanizzato città da qualificare e fa parte del ‘tessuto a bassa densità’.

Il progetto prevede la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un immobile esistente, la densificazione del lotto tramite costruzione di un secondo edificio residenziale plurifamiliare e la realizzazione di un parcheggio pubblico.

"Questo intervento – commenta l’assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – assicurerà alla nostra città e al quartiere Fiorenzuola la realizzazione e cessione gratuita di un parcheggio pubblico di 259 metri quadrati (superiore al minimo previsto di 240,8), per un valore stimato di 70mila euro, che verrà scomputato parzialmente dagli oneri di urbanizzazione dovuti dal privato; la sistemazione della rotatoria ‘Case Finali’ mediante la piantumazione di ventialberature di seconda grandezza e l’installazione di un impianto di irrigazione”.

L’intervento, del valore di oltre 13mila euro, sarà interamente a carico del soggetto attuatore e non comporterà scomputi o riduzioni sugli oneri.

"Questo intervento è teso a migliorare la qualità degli spazi già esistenti rendendoli più verdi e vivibili – prosegue l’assessora – e rappresenta un esempio concreto di come l’amministrazione comunale intenda favorire operazioni edilizie sostenibili".

Con l’approvazione della convenzione la ditta attuatrice potrà avviare la realizzazione delle opere pubbliche previste, oggetto di verifica e rendicontazione da parte del Comune.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata