"Rigenerazione a Ponente tra turismo e ambiente"

Ottiene consensi anche dalle categorie economiche, l’idea di realizzare a Ponente una località dello sport e del verde, attraverso un percorso di rigenerazione, con demolizione di vecchi manufatti per avere maggiori varchi visivi che consentono la vista mare. Il primo passo l’ha compiuto l’Accademia Acrobatica, acquistando due colonie fatiscenti, per spostare la cubatura al fine di realizzare il primo palazzetto dello sport privato della riviera, e cedere la superficie delle due colonie al Comune, per ricavare aree verdi e posti auto. Altri interventi sono previsti in altre attività private, seguendo le indicazioni del Pug, il Piano urbanistico generale.

Barbara Pesaresi, direttore di Confesercenti Cesenatico, sottolinea le novità e il valore dei progetti che coinvolgono pubblico e privati: "L’Accademia Acrobatica ha presentato un bel progetto che giustamente è stato approvato, e finalmente non ci saranno più interventi isolati. E’ l’inizio di un percorso vero e proprio, in cui auspichiamo che a Ponente vi siano interventi di demolizione e rigenerazione, con spazi visivi aumentati. Con questa filosofia si muove la Sica dell’imprenditore Pietro Alfonso Sapia, che opera nel settore ittico e nel turismo". Ricordiamo che Sapia ha rilevato un stabilimento balneare a Levante, il Bagno Claudia, dove è prevista la demolizione dell’attuale struttura, per costruirne una più piccola e spostare parte della cubatura sulla spiaggia di Ponente dove c’è il Sand Gate, con l’obiettivo di realizzare bagni e docce, in un’area del demanio forestale.

"Questi progetti – prosegue la Pesaresi – hanno percorsi autorizzatori complessi, possibili grazie alla scrupolosa attenzione di tecnici istruttori e certamente di un’amministrazione comunale che ritiene sia la rigenerazione la leva giusta per sviluppo e turismo. In parallelo il waterfront consegnerà alla città nel giro di pochi anni una nuova fisionomia di questo quartiere e, oltre ai necessari servizi, porterà decoro, una nuova viabilità e la difesa dalle mareggiate e dalle ingressioni marine. Quest’ultimo aspetto è tutt’altro che secondario, perchè purtroppo la fragilità del territorio ci impone riflessioni nuove, interventi che contemplano l’innovazione e la messa in sicurezza. Va dunque un plauso a quella parte di ricettivo turistico che comprende realtà come il Cesenatico Camping Village, Accademia Acrobatica, Eurocamp, Green Village e tutti i soggetti che da sempre vedono nella zona delle colonie di Ponente una opportunità di rinnovo non necessariamente subordinato alla cementificazione". Il messaggio dunque è chiaro, con la Confesercenti che appoggia i nuovi progetti turistici, ma con l’attenzione all’ambiente.

Giacomo Mascellani