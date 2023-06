Rigenerazione dell’ex Roverella Incentivi interni per 164mila euro

di Paolo Morelli

Costerà quasi 17,3 milioni di euro (per l’esattezza 17.296.405,41 euro) la rigenerazione del complesso monumentale ex Roverella in centro storico (è racchiuso tra le piazze Aguselli e Sant’Agostino, via Milani e Corte Dandini) nell’ambito dell’iniziativa ‘Abitare sociale Cesena’ portata avanti dal Comune di Cesena e dall’Asp (Azienda per i servizi alla persona). A questa somma andrà aggiunta l’Iva. Lo si desume da una determina a firma del dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Cesena Andrea Montanari, secondo la quale a carico del Comune di Cesena c’è una quota di tre milioni di euro. Il complesso ex Roverella è un grande palazzo storico con una superficie di oltre seimila metri quadrati; per decenni è stato l’unica casa di riposo pubblica per anziani della città, dismessa a seguito della costruzione del nuovo complesso in via Ancona, nel quartiere Oltre Savio. Oggi il palazzo ex Roverella è utilizzato solo in piccola parte dall’Asp come residenza di alcune persone in starò di indigenza, servizi per richiedenti asilo e senza tetto per i quali si stanno cercando soluzioni alternative in vista dell’inizio dei lavori. Poco più di un anno fa, secondo una scheda del Comune di Cesena diffusa dal sito Urbanpromo, l’intervento di rigenerazione riguardava un’area di 10.885 metri quadrati, dei quali 3.950 coperti e prevedeva un costo di quasi 15 milioni di euro, a fronte dei quali il Ministero delle infrastrutture aveva previsto un contributo in quota Pnrr di quasi 12 milioni di euro. A mettere qualche bastone fra le ruote dell’Amministrazione comunale c’è stato un ricorso al Tar da parte di una ditta selezionata da Invitalia su scala nazionale, ma esclusa dal Comune di Cesena che per questo ha pubblicato il nuovo ‘quadro economico ante gara’. Nel documento si legge che la direzione lavori generale, per la parte edile-architettonica, strutturale e impiantistica, è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Politecnica ingegneria e architettura di Modena, Studio Mattioli di Bologna, architetto Sara Angelini di Cesena e architetto Alessio Valmori di Cesena. In capo all’Amministrazione comunale resterà l’Ufficio direzione lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, che saranno coperti da assicurazione professionale e avranno diritto a un incentivo di quasi 164.000 euro, pari all’1,4% dell’importo a base d’asta.

Questa somma ha mandato su tutte le furie il cittadino Graziano Castiglia che ha inviato una Pec al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (al quale si possono rivolgere tutti i cittadini per questioni inerenti la pubblica amministrazione), alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro delle Infrastrutture Metteo Salvini chiedendo che vengano aboliti gli incentivi di progettazione per i dipendenti del settore lavori pubblici, non essendo "eticamente accettabile che vi siano disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici". Vedremo cosa risponderanno.