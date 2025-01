"Rilanciamo insieme il centro facendo rete tra i negozi"

Si è tenuto un incontro tra il direttivo di Confesercenti di Cesena e il nuovo assessore alle attività economiche, Lorenzo Plumari, per discutere le principali difficoltà che affliggono le imprese locali e individuare soluzioni condivise per superare l’attuale crisi.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di ’fare rete’ tra le attività commerciali, favorire sinergie, incrementare gli investimenti pubblici e rilanciare il centro storico attraverso iniziative e interventi mirati.

L’assessore Plumari ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra istituzioni e operatori economici, ribadendo il suo impegno a supportare il tessuto commerciale locale con azioni concrete. Ha sottolineato inoltre la necessità di una programmazione condivisa e puntuale, come ribadito più volte dalla stessa Confesercenti, per quelle che sono le iniziative da portare avanti a beneficio delle imprese, con particolare attenzione al centro storico.

Il confronto ha rappresentato un primo passo verso la costruzione di strategie condivise per il rilancio economico, puntando su innovazione, semplificazione burocratica e valorizzazione del territorio.

"Solo lavorando insieme – ha dichiarato il presidente di Confesercenti Cesare Soldati – potremo affrontare e superare le sfide attuali.Il direttivo di Confesercenti ha accolto positivamente la disponibilità al dialogo dell’assessore, auspicando che dalle parole si passi presto a interventi concreti per sostenere le imprese e ridare vitalità al cuore economico e culturale della città. Come sempre Confesercenti è in prima linea per offrire il proprio contributo per lo sviluppo delle imprese e della città".