"Rilanciamo la montagna con più risorse e ripartendo dalle comunità sostenibili"

"Ripartiamo da noi: comunità sostenibili. La tutela delle aree collinari e montane come fattore di sviluppo per la Romagna” è il tema del Confartigianato day 2023 che si terrà oggi alle 18 al museo Archeologico di Sarsina. Porteranno i contributi il sindaco di Sarsina Enrico Cangini, il geologo Alfredo Ricci, il presidente della Camera di Commercio Romagna Carlo Battistini, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e l’on. Alice Buonguerrieri.

Confartigianato consegnerà ai sindaci del territorio cesenate una targa di encomio per l’operato al servizio delle comunità.

"Nel post-alluvione il Confartigianato day - rimarcano il Gruppo di Presidenza formato da Daniela Pedduzza, Stefano Ruffilli e Marcello Grassi e il segretario Stefano Bernacci - si interrogherà sui fattori critici per garantire un benessere diffuso nelle nostre comunità, in un territorio sempre più fragile di fronte agli eventi naturali. L’iniziativa annuale più importante di Confartigianato si terrà a Sarsina, in uno dei suoi istituti culturali, per manifestare la vicinanza al territorio collinare e montano, che sta pagando un prezzo enorme all’evento calamitoso.

"La nostra sollecitazione – affermano i vertici di Confartigianato – è di ripartire dopo l’alluvione rafforzando le comunità sostenibili. Le istituzioni devono rafforzare la spesa per investimenti finalizzati alla salvaguardia dei territori collinari e montani, già fragili per condizioni fisico-geografiche ed ambientali, in cui si manifestano spesso disuguaglianze di tipo economico, sociale e territoriale. Le nostre imprese artigiane e le micro imprese rappresentano un presidio fondamentale per la tenuta socio-economica, tuttavia ‘fare impresa’ nella aree interne è più complicato e costoso rispetto alle città".

"Non basta la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dalle frane individuando prima possibile le risorse nazionali ed europee – prosegue il Gruppo di Presidenza – ma occorre riscrivere un patto tra territori urbani ed aree interne per rendere gli insediamenti inclusivi, sicuri e sostenibili con la garanzia dell’approvvigionamento di risorse come l’acqua e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Il Piano Strategico Romagna Next non sembra contemplare strategie adeguate per la prevenzione del dissesto idrogeologico né per la tenuta del sistema collinare e montano e diversi comuni del nostro territorio sono esclusi dai finanziamenti".

"Confartigianato – concludono i vertici di Confartigianato – vuole fare la sua parte: dopo aver devoluto centomila euro a favore di imprenditori e familiari colpiti dall’alluvione sosterrà le neoimprese nei prossimi 18 mesi azzerando le competenze e attivando, in accordo con banche ed enti locali, finanziamenti a condizioni vantaggiose. Finanzieremo inoltre progetti di recupero dei beni storici ed artistici delle aree danneggiate dall’alluvione e di volontariato sociale".