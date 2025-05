Rilegno, nel 2024 riciclati 1,7 milioni di tonnellate

Ha dei numeri record il bilancio 2024 di Rilegno, il consorzio per il riciclo degli imballaggi di legno con sede a Cesenatico. Sono state oltre 1,7 milioni le tonnellate riciclate ed è cresciuto il riutilizzo di pallet rigenerati. Rilegno conferma il suo ruolo di riferimento nazionale per la filiera del riciclo degli imballaggi, con risultati che consolidano un modello virtuoso di economia circolare. Delle 1.755.940 tonnellate di legno che sono state avviate a riciclo, il 45,69 percento è costituito da imballaggi. Il tasso complessivo di riciclo degli imballaggi è del 67,14 percento. Tra le altre voci più rilevanti spicca quella relativa alla rigenerazione dei pallet, un asset ormai centrale della filiera, con oltre 945.000 tonnellate recuperate, equivalenti a più di 70 milioni di unità reimmesse in circolazione. Questo segmento rappresenta un punto di eccellenza molto importante. A livello territoriale, nel riutilizzo dei pallet, è la Lombardia a primeggiare con 300.996 tonnellate (il 32 percento del totale), seguita dall’Emilia Romagna con 125.758 e dal Piemonte con 117.376 tonnellate. Sempre in Emilia Romagna sono state raccolte e avviato a riciclo 119.000 tonnellate di legno (il 6,78 per cento del totale italiano), attraverso 32 piattaforme convenzionate per la raccolta e 5 impianti di riciclo.

Questi sono i principali risultati che emergono dalla relazione sulla gestione dell’attività svolta dal consorzio nel 2024 e approvata ieri nell’assemblea annuale tenutasi al Grand Hotel da Vinci. Rilegno garantisce in tutta Italia il riciclo e il recupero degli imballaggi, in una filiera con 1.949 consorziati, 394 piattaforme di raccolta diffuse sul territorio e 16 impianti di riciclo. "Il rapporto annuale – ha commentato a margine il presidente Nicola Semeraro – riassume le informazioni e le attività del consorzio approvate in assemblea, fotografando un sistema in piena salute, capace di coniugare innovazione logistica, tracciabilità e visione ambientale. Questi numeri confermano il valore ambientale e industriale della nostra attività. Ogni tonnellata di legno riciclato significa minori emissioni, risparmio di risorse e sostegno a una filiera che unisce imprese, istituzioni e cittadini nella sfida della sostenibilità. Attraverso attività di tracciabilità, controlli merceologici, progetti educativi, eventi pubblici e campagne di comunicazione, Rilegno promuove ogni giorno una cultura del recupero che ha al centro il legno come risorsa e non come rifiuto". Rilegno ha avviato un dialogo con il Ministero dell’Ambiente, per sperimentare il riciclo di manufatti legnosi diversi dagli imballaggi, in settori come l’edilizia e la grande distribuzione.

Giacomo Mascellani