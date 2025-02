Rilegno, progetto per la sostenibiltà delle imprese

In un contesto in cui le recenti normative europee in materia di sostenibilità prevedono nuovi adempimenti per le imprese, Rilegno, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno che ha sede a Cesenatico, è al fianco delle oltre duemila aziende consorziate produttrici di imballaggi con il progetto "Il ruolo della sostenibilità per lo sviluppo dell’impresa".

L’iniziativa, che prevede un ciclo di incontri e webinar gratuiti, nasce con l’obiettivo di accompagnare le imprese, in particolare le piccole e medie, in un percorso di maggiore consapevolezza e cultura della sostenibilità. Il progetto si propone di trasformare l’adeguamento normativo in un’opportunità di crescita, migliorando il posizionamento competitivo delle aziende sul mercato.

Il ciclo di webinar vede la partecipazione di professionisti esperti che affronteranno tematiche cruciali legate alla sostenibilità aziendale, fornendo suggerimenti pratici per gestire l’impatto ambientale e sociale delle proprie attività e per comunicare al meglio la sostenibilità verso clienti e portatori di interesse.

Nicola Semeraro, presidente di Rilegno, crede nel progetto: "Con questa iniziativa intendiamo stare ancora una volta accanto alle aziende che producono imballaggi in legno, mettendo a disposizione la nostra conoscenza e i nostri esperti per accompagnarle sulla necessaria strada della sostenibilità nei suoi diversi processi".

g.m.