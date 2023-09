"Rimborsi, l’allarmismo di Legacoop non serve"

Luca Bartolini, ex consigliere regionale e dirigente Fratelli d’Italia Forlì-Cesena, attacca Legacoop Romagna per le critiche al governo sui rimborsi dell’alluvione: "Quando un’associazione di categoria si trasforma in un megafono di partito non è mai un bel segnale e non fa certo gli interessi dei suoi associati". "Ma liquidare l’ennesimo attacco al Governo sui fondi per il post alluvione fatto da Legacoop Romagna buttandola sulla polemica politica sarebbe troppo facile – prosegue –, anche se le strumentalizzazioni dell’organizzazione fanno il paio con le mistificazioni quotidiane della sinistra: dovrebbero ben conoscere i tempi tecnici e della burocrazia e se fossero intellettualmente onesti dovrebbero riconoscere come il Governo Meloni, almeno per quanto di sua competenza, li abbia in realtà già accorciati. In passato, come per le alluvioni del 2019, i rimborsi sono arrivati in misura parziale solo dopo tre anni e mezzo dal disastro, ma non abbiamo sentito nemmeno fiatare Legacoop".

"Ma come si possono bollare come chiacchiere i 4,5 miliardi di stanziamenti già previsti dal Governo Meloni? Per privati ed aziende è stato confermato, sia dal Governo che dal Commissario Figliuolo, che i rimborsi ci saranno al 100% . Per il bene di cittadini e imprese non serve creare allarmismo ed evocare scenari da deserto produttivo come fa Legacoop" conclude Bartolini.