"Rimborsi revocati, stanare le truffe"

Il Comitato alluvione Cesena interviene sui 175 ristori revocati di tremila euro a famiglie le cui domande di risarcimento del contributo di immediato sostegno non sono state giudicate ammissibili dal Comune e che dovranno restituire il danaro.

"Sarebbe interessante – afferma il comitato – comprendere le motivazioni di questi rigetti. L’ammontare di questo primo indennizzo può arrivare fino a 5mila euro, più ulteriori 750 euro. Il rimborso copriva le spese per la pulizia e la rimozione di acqua, fango e detriti, gli interventi su elementi strutturali e impiantistici, l’arredamento, gli elettrodomestici, ma anche l’acquisto dell’abbigliamento, di stoviglie e utensili, ed eventuale materiale didattico per i figli. È indispensabile che il comune, con opportune verifiche e accertamenti sul campo che stanino truffe o irregolarità, supporti economicamente queste richieste che risultano essere probabilmente legate al mancato sostegno per i danni alle pertinenze. Parliamo di indennizzi irrisori rispetto ai costi che molti cittadini hanno dovuto sostenere".

Intanto la Lega prende di mira l’utilizzo che la giunta farà dei 30mila euro donati da due imprese per far fronte ai danni dell’alluvione. "Verranno utilizzati anche per la galleria comunale ex Pescheria – afferma –. Se il nostro territorio è stato così danneggiato dall’alluvione come il sindaco afferma perché non dirottare le donazioni dove c’è effettivo bisogno? Non è così chiaro e trasparente, infatti, a quali scopi siano utilizzate queste risorse".