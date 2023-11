"’Rimembranze’, il parco deve essere aperto a tutti"

Tenere aperto al pubblico il parco delle Rimembranze a San Mauro, un giardino commemorativo ai caduti sammauresi della Prima guerra mondiale inaugurato di recente. Lo chiede al Comune Simome Pascuzzi consigliere comunale di minoranza del gruppo ’San Mauro Di Nuovo’ che dice: "Ogni albero di pino presente nel parco è posto a ricordo di un caduto di guerra sammaurese. Ultimamente è stato soggetto a lavori di riqualificazione: la realizzazione del camminamento per collegare via Guidi a via Pascoli, l’impianto di illuminazione con armature a Led, il restauro dei cancelli in via Pascoli e in via Guidi. Lavori importanti, condivisibili e non più rimandabili. Il destino e la finalità ultima del Parco della rimembranza è la sua fruibilità. Deve essere aperto a tutti i cittadini, tutti i giorni e non legato a casa Pascoli o a qualche evento. Consegniamo il parco ai cittadini, che lo vivano, che lo frequentino. Che venga visto per quello che realmente è: un angolo di pace, serenità e di incontro legandola alla memoria di Ezio Giorgetti iscritto nell’albo dei Giusti tra le nazioni".

Nato nel 1912, Giorgetti salvò la vita a 38 ebrei durante l’occupazione tedesca anche grazie l’aiuto del segretario comunale di San Mauro, Alfredo Giovannetti, fornendo carte d’identità in bianco intestate a nomi falsi.

e.p.