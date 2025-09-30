Rimesso a nuovo il Passo dei Mandrioli

La strada provinciale SP 142 di Passo dei Mandrioli, che collega l’Alto Savio (Bagno di Romagna) al confine regionale con la Toscana aretina (prima località Badia Prataglia), è stata oggetto, anche di recente, di vari lavori di manutenzione straordinaria. C’è, dunque, da dare atto alla Provincia di Forlì-Cesena dell’attenzione per interventi di manutenzione e di miglioramento della sicurezza dell’importante strada, che sino ai primissimi anni 2000 era la storica statale SS 71 Umbro-Casentinese-Romagnola, con inizio da Montefiascone (Viterbo) sino a Ravenna, valicando il Passo dei Mandrioli di Bagno, passando poi per Cesena, oltre che per altre località della Valle del Savio.

I vari interventi hanno interessato anche la messa in sicurezza di alcune lunghe e alte pareti rocciose, che si alzano perpendicolari sul lato monte della carreggiata stradale. Messa in sicurezza, altresì, con l’installazione di grandi reti paramassi, oltre che con la posa di barriere laterali per il contenimento degli urti dei veicoli, quindi più alte e più resistenti, che non le precedenti, che erano troppo basse e obsolete, se non persino fatiscenti risalenti forse anche ai primi decenni del secolo scorso.

Importanti lavori di manutenzione effettuati dalla Provincia anche dopo varie richieste dal parte del Comune di Bagno, del Comitato per i Mandrioli, delle forze politiche, e anche di vari cittadini. Cittadini che, ora, fanno rilevare che quella provinciale, che si sviluppa nel tratto romagnolo per circa 11 chilometri di salita dai 500 metri slm di Bagno ai 1.173 di Passo dei Mandrioli, avrebbe urgente necessità di essere riasfaltata dai pressi della località Racetto ai pressi del Villaggio Ravenna Montana che, per circa un chilometro, è messa proprio male.

Inoltre, lungo quella provinciale, tra i lavori di manutenzione straordinaria necessari da effettuare vi sono ancora quelli al ponte di Becca, situato a poco più di un chilometro a sud dell’abitato di Bagno, ponte che scavalca l’omonimo torrente, che scende dalla catena dei Mandrioli. E’ ormai da un po’ di tempo che si parla della necessità di lavori per quel ponte, ma anche quest’anno, quando siamo già in autunno, i relativi interventi non sono iniziati. Quel ponte ha necessità di consolidamento strutturale, in specie alla base del suo arco, oltre che dell’ormai improrogabile ricostruzione dei marciapiedi e delle barriere parapetto laterali. La sicurezza non può attendere.

Gilberto Mosconi