Rimossa la strettoia in via Fenili

E’ stato risolto immediatamente il problema della strettoia del ponte di via Fenili nella frazione di Sala. Sono state infatti rimosse le strutture in metallo installate per limitare la velocità dei veicoli e impedire il transito dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate di peso per motivi di sicurezza. Il problema era legato al fatto che tali manufatti in metallo, oltre a non far passare i camion, impedivano il transito anche dei furgoni più piccoli e persino alcuni suv ed automobili grandi non riuscivano a passare nella strettoia, tra cui una Alfa Romeo Stelvio che aveva trovato serie difficoltà.