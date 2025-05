Rimpatriata e pranzo di pesce per i ’giovani’ 70enni di Bagnile

Su iniziativa di Luciano Fiumana sabato scorso si sono ritrovati presso il circolo Arci di Bagnile una trentina di ex compaesani nati e vissuti nella frazione negli anni ‘40 e ‘50 ma che da tempo, a seguito dei loro percorsi familiari e lavorativi, non vi risiedono più da diversi decenni. Diversi non si vedevano da tempo, altri non hanno potuto partecipare ma hanno mandato i loro saluti, e quindi, con la complicità di un ottimo pranzo di pesce, questi “giovani settantenni “ hanno passato 4/5 ore insieme a ricordare naturalmente la loro gioventù: la frequentazione nel bar sin da piccoli, la scuola, le partite di pallone nel campo parrocchiale e i tornei con le frazioni vicine, e così via fino ad arrivare ai giorni nostri, da pensionati e da nonni sempre attivi. E con l’impegno di ritrovarsi il prossimo anno ancor più numerosi ... e ancor più in forma.

