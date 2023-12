Rinasce l’associazione mazziniana

Si sta ricostituendo l’associazione mazziniana a Cesena. Ne esistevano due, che si sciolsero, e al nuovo sodalizio, comunica il segretario del Pri Romano Fabbri, manca solo la ratifica ufficiale della costituzione. "Sarà presente in tutti i circoli repubblicani – afferma –. Come Pri chiediamo che venga fatta figurare il 5 dicembre, la giornata odierna, come data di costituzione per il suo valore storico".

Il 5 dicembre 1848, di cui oggi ricorre l’anniversario, Giuseppe Garibaldi, infatti, giunse per la prima volta a Cesena, da Ravenna diretto a Roma dove Papa Pio IX era fuggito per Gaeta. rese alloggio all’Albergo la Posta , poi Leon D’Oro. "Nel pomeriggio - sottolinea Fabbri – si affacciò alla finestra per incitare la legione Romana del colonnello Bartolomeo Galletti a combattere per la libertà di Roma e dell’Italia. La sera accettò l’ospitalità dei conti Guidi e si trasferì nel Palazzo dell’attuale Corso Comandini mentre i suoi 450 soldati volontari e 30 lancieri a cavallo si sistemarono nella vicina via Serraglio. La sera del 7 dicembre la banda cittadina seguita da una gran folla suonò sotto le finestre di palazzo Guidi e Garibaldi ringraziò i cesenati. L’8 dicembre Garibaldi lasciò Cesena. Altre vole vi transitò: il 17 settembre 1859 per cambiare i cavalli della carrozza diretto nelle Marche e per preparare la spedizione dei mille a cui partecipò anche il cesenate Giacomo Comandini. A Garibaldi i repubblicani intitolarono un caffé sotto i portici di via Zefferino Re".