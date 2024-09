Rinasce Villa Monica: "Ristorazione, eventi, sport e suite di lusso"

Sulle colline di Cesena rinasce Villa Monica. Il centro situato a San Carlo, è stato infatti acquistato da una società formata da Andrea Falzaresi, Alberto Barocci e Filippo Zamagni, tre romagnoli molto noti e attivi nel settore turistico e anche nel campo immobiliare. Falzaresi è l’ideatore ed il titolare di Club Family Hotel, la più importante catena alberghiera specializzata nelle vacanze per le famiglie. Barocci è proprietario di varie attività ricettive sulla costa e anche in montagna. Zamagni, ex presidente di Confindustria Giovani di Forlì-Cesena, è un giovane imprenditore attivo nel settore immobiliare ed è il cofondatore del marchio Casà. I tre imprenditori, tutti residenti a Cesenatico, hanno acquistato Villa Monica all’asta dal Tribunale di Forlì, versando 810mila euro. Il perito incaricato dallo stesso Tribunale aveva stimato il bene 2 milioni e 650mila euro. "Crediamo molto in questa impresa _ hanno dichiarato Andrea Falzaresi, Alberto Barocci e Filippo Zamagni _, perchè stiamo mettendo a frutto le nostre conoscenze ed esperienze, per il rilancio di Villa Monica. Stiamo facendo varie valutazioni e non scartiamo l’ipotesi di individuare un partner a cui affidare la gestione. I lavori di ristrutturazione sono iniziati e siamo certi di aver acquistato la location per eventi più bella della provincia di Forlì-Cesena". L’immobile (chiuso da 5 anni) si estende all’interno di un parco di circa 30mila metri quadrati, dei quali 20mila metri quadrati piani e quindi tutti fruibili per tantissime attività. Il complesso è formato da due edifici, di cui la villa storica che è in buono stato al pian terreno, mentre deve essere riqualificata al primo e secondo piano, dove la nuova proprietà punta a ricavare 12 suite di lusso; l’altro edificio è invece la dependance ristorante, in buono stato e, con i suoi posti a sedere modulabili da 30 fino ad un massimo di 600, è ottimale per ospitare assemblee, banchetti, eventi, convention, riunioni sociali. Nel parco ci sono anche una piscina semiolimpionica, campi da tennis, spazi per altri impianti sportivi e servizi. I primi lavori riguardano proprio l’esterno e gli impianti sportivi, oltre alla sistemazione del ristorante. Successivamente i nuovi proprietari si concentreranno sulla villa storica. "Il nostro obiettivo è far tornare la location ai fasti di un tempo _ dicono Falzaresi, Barocci e Zamagni _, e una volta ultimata la prima tranche dei lavori, contiamo di ospitare cene aziendali già da questo autunno, ma anche i matrimoni e le cene prenatalizie delle ditte presenti sul territorio romagnolo".

Giacomo Mascellani