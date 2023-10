Rinascita del Lungo Savio. Riapre ‘Librerie.coop’ con un nuovo allestimento

Il centro commerciale Lungo Savio è stato tra i luoghi simbolo della devastazione dell’alluvione del 16 maggio. La ripresa delle sue attività è un segno tangibile della ricostruzione e della ripartenza. Così, dopo altre attività della galleria, il 12 ottobre riapre la libreria Librerie.coop. Completamente distrutta dall’alluvione - oltre a tutti i libri sono stati danneggiati anche gli arredi e gli impianti per oltre 300 mila euro - ci sono voluti ben 5 mesi per restituire ai clienti e ai lavoratori una nuova libreria, progettata sulla base del nuovo format aziendale, con un assortimento rinnovato e ripensato alla luce delle nuove dimensioni e delle esigenze della clientela e del territorio. Saranno ampiamente rappresentati tutti i settori letterari e una particolare attenzione sarà riservata al settore della letteratura per bambini e ragazzi.

"La nuova libreria di Cesena - dice il direttore generale di Librerie.coop Nicoletta Bencivenni - è leggermente più piccola di quella di prima, ma sarà maggiormente accogliente, con gli stessi servizi e soprattutto con lo stesso personale che, dopo il comprensibile shock dei primi giorni, ha saputo in questi difficili mesi mantenere inalterata motivazione e disponibilità. Ai librai va una particolare gratitudine perché, con rinnovato entusiasmo, sono pronti ad accogliere nuovi e vecchi clienti, i tanti che in questi mesi hanno manifestato loro una straordinaria vicinanza".

L’appuntamento con la nuova libreria è fissato per giovedì 12 ottobre, mentre è in programma domenica 15 ottobre alle ore 11.30 il brindisi inaugurale con la presenza, come ospite d’onore, della scrittrice Chiara Moscardelli, per il firma copie del suo ultimo romanzo ‘Teresa Papavero e i fantasmi del passato’.

A tutti coloro che domenica effettueranno almeno un acquisto, un libro in omaggio fino ad esaurimento scorta.