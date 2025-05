"Rincari comunali, il Pd si conferma partito delle tasse"

"Non siamo più da soli a criticare la vessatoria politica fiscale e tributaria, della giunta Lattuca. Abbiamo appreso della levata di scudi delle associazioni di categoria giustamente preoccupate dagli aumenti vessatori sulle imprese. Meglio tardi che mai, ci sentiamo di dire". Lo affermano Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, e Virna Lega, responsabile comunale f.f. del Carroccio.

"Che il Pd sia il partito delle tasse non lo affermiamo noi – proseguono –, è cosa risaputa. Non è un caso se la Regione Emilia-Romagna e città a guida piddina, vedi Cesena, impongono ai contribuenti pesanti e generalizzati rincari. Aumenti indiscriminati decisi, guarda caso, dopo le elezioni regionali e comunali. Oltre al danno, a Cesena si sta assistendo anche alla beffa di una giunta incapace di far quadrare i conti anche rivedendo le priorità di investimento e di gestione. Desta perplessità, infatti, la miope insistenza dell’amministrazione Lattuca sulla progettazione e la realizzazione di costose opere pubbliche".