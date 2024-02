Rincari pasti e assistenza domiciliare. I sindacati criticano l’Unione Savio

L’incremento delle tariffe per gli utenti dell’assistenza domiciliare e dei pasti varato dall’Unione dei Comuni Valle Savio ha suscitato la reazione indignata di Cgil, Cisl e Uil. I sindacati, unitamente ai rappresentanti dei pensionati, hanno chiesto urgentemente un incontro al Presidente dell’Unione Valle Savio, rimarcando di aver saputo degli aumenti solo dalle notizie di stampa.

Le critiche dei sindacati riguardano l’entità degli aumenti ma anche le modalità delle decisione, della quale dicono di non essere stati mai informati. Cgil, Cisl e Uil affermano: "Un incremento significativo a quanto apprendiamo, pari a circa il 65% a seconda del servizio: da 4.5 euro a 7 per il pasto singolo, da 9 euro a 14 per il pasto doppio e per l’assistenza domiciliare da 9.64 a 16.41 all’ora. Un incremento che a livello annuale peserà indubbiamente sui salari e sulle pensioni e sul potere di acquisto delle famiglie interessate".

I sindacati rilevano che la materia rientra nel confronto tra parti sociali, Unione e Distretto ma non se ne è accennato neppure durante un recente incontro, lo scorso 6 febbraio. Concludono: "Riteniamo pertanto necessario un confronto finalizzato ad un chiarimento di metodo e di merito. Su tali criteri di rimodulazione riteniamo infatti che non possa essere omesso il confronto".

