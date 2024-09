Rinforzo Sammaurese. Gaetani: "Sono carico"

Una trattativa molto breve, la voglia di tornare in campo e provare una esperienza a cui pensava da tempo: queste sono le premesse dell’arrivo a San Mauro Pascoli di Davide Gaetani, attaccante classe 1995 nato a Galatina. Sicuramente un innesto importante vista la qualità tecnica e la duttilità di Davide Gaetani che si descrive cosi: "Nasco seconda punta, poi negli anni ho giocato anche da esterno offensivo sia a destra che a sinistra, preferisco giocare col piede opposto, cioè partire da destra visto che sono mancino per andare dietro la punta centrale e puntare la porta, spero di arrivare in doppia cifra parlando di gol". Se domenica, contro il Ravenna, per Davide Gaetani ci sarà spazio dall’inizio o a gara in corso lo deciderà Mirko Taccola. Intanto il nuovo attaccante della Sammaurese fa capire di vivere l’attesa di questo confronto: "Il Ravenna è una bella squadra, col mister la stiamo preparando bene questa gara, domenica scorsa non ero a Forlì però l’ho seguita mi è piaciuta la squadra".

Gaetani sa di dover lavorare per raggiungere il livello ottimale della condizione: "Sono di Galatina e mi sono allenato in questo periodo ogni giorno con una squadra lì della zona: non mi sento al cento per cento però ieri mi sono visto bene in allenamento, ho bisogno di mettere un po’ di minutaggio, un po’ di corsa e forza ma ho un fisico che mi permette di recuperare in fretta".

Davide Gaetani ha solcato a lungo i gironi della serie D del sud, per lui è una esperienza del tutto nuova questa, la vive cosi: "Nel sud si gioca più sul piano fisico, quando ho giocato nel girone F ho visto che si gioca più palla a terra, penso di trovarmi bene qui in Emilia Romagna, ne ho sentito parlare molto, era uno dei miei sogni arrivare qui". Non è stato complicato trovare un accordo fra la Sammaurese e Gaetani: "Il primo contatto c’è stato pochi giorni fa e la società mi ha subito convinto parlandomi di mister Taccola, delle loro ambizioni, ho firmato martedì, adesso penso solo al fatto di dare una mano a raggiungere l’obiettivo che rimane una salvezza comoda". Domenica, l’unica novità molto probabilmente non sarà la presenza di Davide Gaetani. Sarebbe atteso l’arrivo di Giuseppe Pozzo, primo azionista della BP Global, che poche settimane fa ha rilevato la maggioranza della società. Arriverebbe anche l’avvocato Marengo che ha gestito tutta l’operazione. Da Ravenna vengono annunciati almeno trecento tifosi al Macrelli.

Roberto Daltri