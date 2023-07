Rinnovati i vertici dell'Associazione Stampa Forlì-Cesena, obiettivi di rappresentanza e formazione

L’Associazione Stampa Forlì-Cesena, organizzazione sindacale dei giornalisti nell’ambito della Fnsi, ha rinnovato i vertici locali nel segno della continuità. Nel corso del primo incontro dopo le elezioni per il rinnovo degli organismi sindacali dei giornalisti, la cui convocazione è potuta avvenire solo una volta superata la fase più acuta dell’emergenza alluvione che ha colpito la Romagna, è stato confermato l’assetto del Direttivo con Mario Proli (presidente), Francesca Leoni (vicepresidente), Davide Buratti, Emanuele Chesi ed Ennio Gelosi. Come anticipato ai colleghi nel corso della primavera scorsa, Assostampa Forlì Cesena, in stretto rapporto con l’Associazione Stampa Emilia Romagna, si pone l’obiettivo principale di rappresentare la categoria degli operatori dell’informazione nella provincia romagnola, sostenendo a tutti i livelli il valore professione giornalistica, dalle istituzioni al mondo scolastico, dall’associazionismo alla dimensione economica e sociale. Contrasto al precariato, rispetto deontologico, difesa dalle minacce sempre più frequenti a cronisti, fotoreporter e cineoperatori, equo compenso, accessibilità alle fonti: sono queste le linee guida sulle quali si muoverà l’attività del sodalizio che continuerà anche tenere unita la categoria con scambio di informazioni, confronti, incontri periodici e appuntamenti dedicati alla formazione. Nella foto, insieme ai componenti dell’Associazione Stampa di Forlì Cesena è presente anche Pietro Caruso, componente del Consiglio Direttivo dell’ASER.