Rinnovo delle cariche alla Trevi. Rinaldi nominato presidente del cda

Il nuovo consiglio di amministrazione di Trevi –Finanziaria Industriale spa ha nominato Antonio Maria Rinaldi presidente del cda della società. Il consiglio di amministrazione ha inoltre riconfermato Giuseppe Caselli amministratore delegato della Società. Nel corso dei primi tre mesi del 2025, in continuità col trend positivo dell’anno precedente, il Gruppo Trevi ha acquisito nuovi ordini per 139 milioni di euro. Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine marzo 2025 il portafoglio ordini del Gruppo risulta pari a 687 milioni euro, sostanzialmente in linea con quello di fine dicembre 2024.

Nei primi tre mesi dell’anno corrente, l’andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano, in linea con le previsioni per l’anno 2025. A fine la divisione Trevi ha acquisito nuovi progetti per complessivi 114,9 milioni. I principali ordini sono stati acquisiti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

Nello stesso periodo la raccolta ordini della divisione Soilmec è stata pari a 31 milioni (di cui 6.9 milioni conferiti dalla Divisione Trevi). Il Gruppo Trevi è stato riconosciuto tra gli “Europe’s Climate Leaders 2025” nella quinta edizione dell’indagine annuale condotta dal Financial Times e Statista. Questa classifica, redatta dall’autorevole quotidiano finanziario inglese in collaborazione con l’agenzia tedesca Statista, mette in evidenza le aziende europee che stanno facendo significativi progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra (GHG). Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore.

Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta 59 società. La divisione Trevi realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili), mentre la Soilmec progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l’ingegneria del sottosuolo. La capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale spa è quotata alla borsa di Milano dal 1999.