Ri.Nova, bilancio positivo: "Il futuro dell’agricoltura passa da droni e algoritmi"

È positivo il bilancio 2024 di Ri.Nova, cooperativa dedicata alla innovazione in agricoltura, nata dalla fusione del Centro Ricerche Produzioni vegetali (Crpv) e di Alimos. L’ente di ricerca chiude infatti con un utile di esercizio pari a 82.149 euro. Questo risultato ha portato il patrimonio netto a superare i 2,8 milioni di euro, mentre il valore della produzione è stato complessivamente di 5.407.938 euro, ovvero quasi un milione in più del 2023.

La controllata Astra ha conseguito un utile pari a 34.724 euro, confermando la tendenza al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, conseguenza del positivo impatto dell’azione di ri-organizzazione messa in atto nel corso del 2017, che fino ad oggi non ha mai fatto registrare perdite di bilancio.

Sono in totale 85 i progetti gestiti da Ri.Nova nel corso del 2024. Suddivisi in 4 filiere e 3 aree di intervento, si è avuta una maggiore concentrazione in termini numerici in ambito frutticolo (33) e produzione integrata e biologica (19). Da segnalare anche l’incremento dei progetti attivi in ambito orticolo e sementiero (25). Prosegue l’investimento sui di progetti di agricoltura di precisione e agroambiente (9).

Sono sempre di più i progetti che beneficiano anche dell’apporto dell’intelligenza artificiale, che ricopre un grande ruolo nel settore, come hanno ricordato il presidente di Ri.Nova Stefano Lazzarini e il direttore Alvaro Crociani. "Nel nostro settore – ha analizzato Lazzarini - l’intelligenza artificiale comporta un cambiamento epocale del lavoro. A fronte di un investimento iniziale importante per le tecnologie, nel lungo termine lo stesso sistema può essere riutilizzato più e più volte. Coi nuovi soci poi, possiamo contare su un numero maggiore di aziende e relative esperienze che, interfacciandosi tra di loro, creano un ‘bagaglio di conoscenze’ utile ad affrontare le sfide odierne del settore".

Il direttore Alvaro Crociani è entrato nel dettaglio dell’intelligenza artificiale: "E’ una leva strategica per trasformare l’agricoltura in un sistema produttivo sempre più efficiente, resiliente e sostenibile. L’integrazione tra droni, satelliti, sensori e algoritmi consente oggi di monitorare lo stato delle colture con un livello di dettaglio senza precedenti. Il tutto sena dimenticare il valore dei dati costantemente raccolti e implementati, per i quali è necessaria una maggiore e più precisa regolamentazione dell’utilizzo del dato, tema su cui sta lavorando anche l’Unione Europea".