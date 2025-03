Rintracciato rumeno, sconterà la pena

Diversi furti aggravati, ricettazione e materiali falsi venduti. Tutte accuse a carico di un 45enne rumeno per reati commessi negli anni passati e con relative condanne che deve ancora scontare.

Lui è residente in Romania, per un certo periodo è stato domiciliato a Cesena e poi si sono perse le sue tracce.

Ma i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena non si sono dati per vinti e hanno continuato le ricerche per arrestarlo, portarlo in carcere e fargli scontare la pena.

Così hanno arrestato il 45enne, cittadino rumeno, in esecuzione del decreto di carcerazione, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Forlì, dovendo lo stesso espiare la pena residua di quattro anni e sette mesi di reclusione, oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di 6.100 euro, a seguito di condanne definitive per una serie di "furti aggravati", "ricettazione", "falsità materiali", commessi tra gennaio 2017 e febbraio 2019. L’uomo, al termine di una mirata attività investigativa, è stato rintracciato, in piena notte, sul lungomare di Rimini dai carabinieri di Cesena e, dopo le formalità di rito connesse con l’esatta identificazione e il suo immediato arresto, è stato condotto presso la locale casa circondariale, dove sconterà la pena di quattro anni e sette mesi e sarà a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

