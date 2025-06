Rinviata la gara di ritorno dei play-out Serie B tra Salernitana e Sampdoria

Cambia il giorno della gara di ritorno dei play-out di serie B tra Salernitana e Sampdoria, che si disputerà all’Arechi e di fatto chiuderà una stagione che ha regalato, soprattutto dopo il termine della regular season, non pochi colpi di scena decisamente controversi. Il match, inizialmente fissato per la serata di venerdì 20, è stato rinviato dalla Lega serie B alle 20.30 di domenica 22 giugno, a causa dell’intossicazione alimentare che ha colpito diversi tesserati della compagine campana nella notte del rientro a Salerno dalla partita d’andata. Un episodio sfortunato che ha quindi costretto i granata a chiedere il rinvio della gara, già di per sé molto complicata dopo il 2-0 blucerchiato del primo round firmato da Meulensteen e dall’ex Cesena Curto. Al termine dell’incontro molti tesserati della Salernitana, tra cui più di una decina di calciatori, avevano infatti accusato forti problemi gastrointestinali che con il passare dei minuti erano andati via via peggiorando. Una volta rientrati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, ben quattro ambulanze sono arrivate immediatamente sul posto a soccorrere le persone colpite dal malore per poi trasportarle all’ospedale cittadino. Alcuni dei tesserati ricoverati sono tutt’ora sotto osservazione, mentre altri sono stati dimessi soltanto dopo poche ore dall’inizio della degenza. Le autorità stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso per provare a fare maggiore luce sulla vicenda. Nel frattempo, quindi, è stato deciso che la parola tornerà al campo solamente nella serata di domenica: fino a quel punto la Salernitana avrà più tempo per permettere la guarigione ai suoi tesserati, e la Sampdoria per preparare una partita da dentro o fuori che si terrà all’interno di un’atmosfera da grandi occasioni. In un campionato dal finale folle e del tutto inaspettato come questo, non ci resta che attendere l’ultimo atto che chiuderà l’annata attuale e deciderà quale squadra completerà la griglia di partenza per l’annata 2025/2026.

Giacomo Lippi