"Rinviati i bisogni primari a San Mauro Pascoli"

Nella recente seduta del Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli, la lista ‘San Mauro Futura’ ha espresso un voto contrario netto sia alla variazione dei lavori pubblici che all’assestamento di bilancio. Dice Domenico Marseglia capogruppo di minoranza: "Non è solo una questione di cifre, ma di metodo e di visione, che l’Amministrazione dimostra di non avere. Abbiamo assistito a un vero e proprio rinvio al futuro dei bisogni primari della nostra comunità. La critica più forte riguarda l’assestamento di bilancio, che sposta al 2028 i fondi destinati all’acquisto di terreni sui quali dovevano essere realizzati alloggi di edilizia residenziale a canone calmierato. Tali terreni si sarebbero potuti acquistare solo a seguito di diverse variabili tra cui la disponibilità del proprietario e la vendita di proprietà comunali. Lo riteniamo un rinvio inaccettabile per chi attende da tempo una risposta concreta al problema abitativo".

Aggiunge la consigliera Milena Marcantoni: "È stata fatta ricadere la colpa sul governo nazionale che non ha politiche abitative adeguate, quando in realtà nell’ultima legge di bilancio è stato inserito il cosiddetto Piano Casa. Ma l’assenza di programmazione non si ferma qui. L’esempio più lampante è la cancellazione dal piano di opere come il rifacimento del campo sportivo con manto sintetico e la costruzione di una nuova tribuna". Ha concluso Domenico Marseglia: "Non si può governare con la speranza che i soldi cadano dal cielo e che le alienazioni si concretizzino per magia. La nostra opposizione è un atto di responsabilità. ‘Mauro Futura’ continuerà a battersi per una gestione seria e capace di dare risposte concrete, e non solo promesse, alla nostra comunità".

Ermanno Pasolini