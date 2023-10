"Rio Marano avrà la vasca di laminazione"

Vasca di laminazione del Rio mette in luce il Partito Democratico di Cesena che "insieme al quartiere Fiorenzuola, ha messo al centro delle priorità politiche questo intervento di mitigazione del rischio idraulico". Lo rimarcai l segretario ocmunale Lorenzo Plumari rievocando la mozione presentata nell’aprile 2020 in consiglio comunale.

"Oggi possiamo dirci soddisfatti – afferma Plumari – perché il Consorzio di Bonifica, avendo già il progetto esecutivo pronto, lo ha inserito tra gli interventi di somma urgenza e questo è stato accolto positivamente dal Commissario Figliuolo. Dunque siamo anche fiduciosi sul fatto che verrà realizzato in tempi rapidi, andando così a dare una risposta concreta e attesa a tutti gli abitanti della zona. Il rischio di esondazione del Rio Marano deriva dalle dimensioni dell’alveo, inadeguate per gli eventi eccezionali e dall’esistenza di ponticelli e ostacoli di deflusso idrico anche nel caso di piena ordinaria".

"La mozione presentata dal consigliere Pd Vergaglia – aggiunge Plumari – rimarcava l’importanza dell’opera perché andava a garantire la sicurezza di una zona residenziale in via di espansione negli ultimi anni, come Case Finali, che è soggetta a una forte criticità idraulica. Non solo il Rio Marano viene dunque considerato in questa cassa di laminazione come benefici, ma anche il Rio Donegallia e lo Scolo Marzolino nella zona di Ponte Pietra. Tale intervento risultava assolutamente necessario per la messa in sicurezza di tale territoriale".