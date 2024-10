Rione Madonnina, progetti e nuova viabilità

Nel quartiere Madonnina Santa Teresa si è tenuto il primo di una serie di incontri pubblici organizzati dall’Amministrazione comunale per illustrare i progetti di imminente realizzazione nelle varie zone del territorio di Cesenatico e contestualmente tastare il polso nei quartieri per capire quali sono le priorità e le principali esigenze dei residenti. Nel salone della parrocchia di Santa Maria Goretti, si è parlato a lungo dell’alluvione di sabato scorso, che purtroppo ha fatto danni anche in questa zona della città, con molte cantine e seminterrati allagati. Il sindaco Matteo Gozzoli ha preso la parola illustrando quello che è accaduto e le contromisure in emergenza messe in atto dal Comune. Oltre agli interventi di protezione civile si è fatto il punto anche dei primi interventi emergenziali, con interventi straordinari di pulizia delle linee fognarie, alla rete di pubblica illuminazione e verifiche in tutti gli impianti di sollevamento per garantire la piena funzionalità delle reti. "E’ stato un evento straordinario – ha detto Gozzoli –, ma non possiamo fermarci a questo; sabato è caduta una quantità di pioggia mai registrata in così poche ore e il nostro sistema fognario non è stato in grado di reggere l’urto di una pioggia così intensa. Superate le verifiche e le emergenze, dovremo iniziare a realizzare un piano straordinario di potenziamento della rete e degli impianti in sinergia con gli enti che hanno la gestione delle reti. Quanto progettato 30 o 40 anni fa non è più sufficiente a drenare le enormi quantità d’acqua che cadono in poche ore a causa dei cambiamenti climatici. A fine degli anni ’90 gli eventi alluvionali hanno portato Cesenatico a realizzare un importante progetto di messa in sicurezza del territorio con le porte vinciane, l’innalzamento dei canali ed i sistemi di paratie. Ora siamo di fronte a una nuova sfida che dovrà essere la priorità dei prossimi anni".

È stato illustrato anche il progetto della nuova pista ciclabile in via Monte Cervino e molta attenzione è stata dedicata agli interventi previsti sulla viabilità e sulla sosta nell’area attorno alla zona dei campi sportivi, dove c’è la necessità di far coesistere nel migliore dei modi la presenza di abitazioni e di impianti sportivi. Ebbene, sarà realizzato uno spazio per la sosta dei pullman che trasportano gli atleti, verrà riorganizzata la sosta per le auto ed in talune vie sarà adottato il divieto di sosta per i non residenti, al fine di risolvere un problema molto sentito e più volte sollevato negli ultimi anni. Per la pista ciclabile e il riordino di viabilità e parcheggi, è previsto un investimento complessivo di 140mila euro, già previsto nel bilancio del Comune.

Giacomo Mascellani