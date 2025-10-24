Riparte ’Donne in-Difesa’: prima lezione il 5 novembre

Torna "Donne in-Difesa", il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie, organizzato dalle volontarie del Centro Donna Cesenatico e dall’associazione Crisalide presieduta da Antonella Valletta, con la collaborazione della Palestra Dream Fitness Club. La proposta consiste in un percorso per comprendere l’importanza di potersi difendere e soprattutto per avere maggiore consapevolezza di sé e di come gestire situazioni spiacevoli, attraverso le nozioni e gli strumenti giusti.

Il corso inizierà mercoledì 5 novembre e le lezioni si svolgeranno in due turni, il primo alle 18.30 ed il secondo alle 19.30. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni ed iscriversi telefonando allo 0547 075806, oppure rivolgendosi direttamente alle associazioni organizzatrici o alla palestra Dream Fitness Club sulla Statale Adriatica.

Il messaggio da diffondere è quello di dire no alla violenza sulle donne, combattendo questo fenomeno non solo con le denunce ma utilizzando anche mezzi di autodifesa. L’iniziativa vuole essere dunque un’occasione di utilità pratica ma anche un momento di confronto e rete sociale tra le donne.

Il corso nelle precedenti edizioni ha avuto un grande successo ed è anche l’occasione per consolidare il patto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Cesenatico e l’associazione di volontariato Crisalide, che sono impegnati assieme a "piantare germogli di legalità". In questo progetto il Comune conferma anche la collaborazione con la Palestra Dream Fitness Club e l’istruttore specializzato Alessandro Savini.

Dopo l’apertura del 5 novembre, le date successive delle lezioni del corso sono 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre. g.m.