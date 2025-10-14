Riparte il Cinema Rex. Novità e appuntamenti

Torna il Cinema Rex. Nella sala Alberto Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi è tutto pronto per ospitare la nuova stagione di un’offerta culturale interessante, all’interno di uno dei luoghi simbolo della città, dedicata ai residenti, ma anche alle tante persone provenienti da altri territori, che amano frequentare il borgo di pescatori nel tempo libero. In cabina di regia ci sono l’amministrazione comunale con il contributo della cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, mentre l’organizzazione operativa è dell’associazione Sputnik Cinematografica di Alan Angelini.

La stagione 2025-2026 si inaugura venerdì 17 ottobre alle 21, con la prima visione di ’After the hunt’ (Dopo la caccia), con il ritorno dietro la macchina da presa del grande regista italiano Luca Guadagnino e un significativo cast internazionale, presentato nella sezione Fuori concorso all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Si proseguirà poi con un altro film fresco di uscita, ’Springsteen - Liberami dal nulla’, di Scott Cooper, dedicato la mitica rockstar americana. Entrambe le pellicole saranno in programma anche nella versione in lingua originale sottotitolata in italiano. Nel mese di ottobre ricominciano alcune delle rassegne infrasettimanali a carattere culturale più approfondito. Il primo appuntamento di questa rassegna intitolata ’Riusciranno i nostri eroi - i giovani autori italiani incontrano il pubblico’, in collaborazione con Fice Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission, è martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, alle 21, sarà proiettato ’Duse’ di Pietro Marcello, presentato anche questo alla 82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ma nella sezione Ufficiale. Il calendario proseguirà il 29 ottobre con il primo incontro con l’autore della stagione, per il film ’Io e il secco’, opera prima di Gianluca Santoni, vincitore di numerosi premi e dove Cesenatico è stata location di alcune scene del film; un buddy movie e romanzo di formazione, racconto ironico ed emozionante, in un sapiente equilibrio tra dramma e commedia all’italiana, che racconta la violenza domestica ad altezza di bambino. Il film è basato su un soggetto vincitore del premio Solinas e una sceneggiatura scritti con Michela Straniero. Saranno presenti in sala a dialogare col pubblico il regista Gianluca Santoni ed il giovane attore protagonista Francesco Lombardo.

La novità di questa prima parte di programmazione è la partecipazione ad una nuova rassegna, Docintour 2025, sempre in collaborazione con Fice Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission e D. E-R Documentaristi dell’Emilia-Romagna, che sarà inaugurata il 5 novembre con il documentario Kissing Gorbaciov di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife.

Giacomo Mascellani