Riparte il corso gratuito di fumetti per ragazzi fra gli 11 e i 14 anni

Il Comune di Cesenatico, in collaborazione con l’associazione culturale Barbablù di Cesena (nella foto Elisa Rocchi), riprende ad organizzare ’Super, andare oltre le storie a fumetti’, il corso gratuito di fumetto e storytelling per giovani e ragazzi di Cesenatico.

Dopo il grande successo della prima edizione svoltasi all’inizio di quest’anno, sarà riorganizzata la classe per un nuovo corso dedicato alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa fra gli 11 ed i 14 anni. L’appuntamento si tiene presso la biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio, sull’asta di Levante del porto canale. L’iniziativa durerà per tutto il mese di aprile ed anche nella prima parte del mese di maggio, con lezioni sempre in orario pomeridiano. I posti sono limitati e per potersi iscrivere è necessario telefonare all’Urp del Comune al numero 0547-79333.

Il fumetto è una espressione artistica molto attuale, lo dimostra il fatto che ci sono ancora tanti appassionati ed il fatto che molti cartoni animati e prodotti televisivi pensati per i bambini e ragazzi di oggi, sono infatti ispirati proprio allo stile ed al linguaggio dei fumetti.

La vicesindaca Lorena Fantozzi crede in questo progetto: "La prima edizione del corso rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni è stata un grande successo, e siamo felici che ci sia stato ulteriore apprezzamento. Speriamo di raccogliere ancora tante adesioni con questo nuovo corso, dove le ragazze ed i ragazzi dell’associazione culturale Barbablù ci mettono tanta passione ed io personalmente li voglio ringraziare per il supporto e la collaborazione".

