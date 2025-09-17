Riparte il progetto ’Scuola bianconera’

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc e sviluppato con il prezioso sostegno dei partner E.CO Energia Corrente, Bcc Romagnolo e 1 Attimo in Forma che si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio.

"Dopo il positivo esordio della scorsa stagione – si legge in una nota della società –, il club bianconero ha deciso di riproporre con rinnovato entusiasmo l’appuntamento che nell’ultimo anno ha coinvolto decine di istituti scolastici e centinaia di studenti ed ha riscosso grande interesse e partecipazione tra i giovani protagonisti.

Anche in questo anno scolastico ’Scuola Bianconera’ si articolerà in una serie di incontri che porteranno calciatori, membri dello staff e dirigenti del club a confrontarsi direttamente con gli studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine per promuovere la pratica sportiva e l’adozione di uno stile di vita salutare, contrastare ogni forma di bullismo e discriminazione favorendo, invece, lo sviluppo dell’inclusione e della socialità, oltre ad approfondire una serie di tematiche di grande attualità come l’educazione ambientale e l’educazione finanziaria".

Per non perdere neanche un aggiornamento sugli appuntamenti del progetto ’Scuola Bianconera’ e sulle novità della nuova edizione, è possibile seguire i canali ufficiali del Cesena Fc.