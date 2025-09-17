Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaRiparte il progetto ’Scuola bianconera’
17 set 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Riparte il progetto ’Scuola bianconera’

Riparte il progetto ’Scuola bianconera’

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc...

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc...

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc...

Per approfondire:

Con l’avvio del nuovo anno scolastico è pronta a ripartire anche ’Scuola Bianconera’, il progetto educativo ideato dal Cesena Fc e sviluppato con il prezioso sostegno dei partner E.CO Energia Corrente, Bcc Romagnolo e 1 Attimo in Forma che si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio.

"Dopo il positivo esordio della scorsa stagione – si legge in una nota della società –, il club bianconero ha deciso di riproporre con rinnovato entusiasmo l’appuntamento che nell’ultimo anno ha coinvolto decine di istituti scolastici e centinaia di studenti ed ha riscosso grande interesse e partecipazione tra i giovani protagonisti.

Anche in questo anno scolastico ’Scuola Bianconera’ si articolerà in una serie di incontri che porteranno calciatori, membri dello staff e dirigenti del club a confrontarsi direttamente con gli studenti delle scuole primarie e secondarie cittadine per promuovere la pratica sportiva e l’adozione di uno stile di vita salutare, contrastare ogni forma di bullismo e discriminazione favorendo, invece, lo sviluppo dell’inclusione e della socialità, oltre ad approfondire una serie di tematiche di grande attualità come l’educazione ambientale e l’educazione finanziaria".

Per non perdere neanche un aggiornamento sugli appuntamenti del progetto ’Scuola Bianconera’ e sulle novità della nuova edizione, è possibile seguire i canali ufficiali del Cesena Fc.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola