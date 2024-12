Riparte il Romagna Rfc. Trasferta a Firenze

Il 2024 del Romagna Rfc si concluderà oggi pomeriggio con la prova esterna contro Firenze, alle 14.30, allo stadio Mario Lodigiani. Dopo la domenica di sosta, i galletti vogliono ripartire da dove avevano lasciato due settimane fa, ovvero dalla bella prova con la Rugby Roma, chiusa con una vittoria piena davanti al pubblico di casa. Firenze è invece a caccia di riscatto dopo la sconfitta di misura rimediata a L’Aquila, prima battuta d’arresto di questa stagione, che è costata la perdita del primo posto in classifica e il sorpasso del Livorno.

Il doppio passo falso di Roma e Firenze nel turno precedente ha rimescolato le carte nella metà alta della classifica, che ora vede il Livorno solo al comando con 30 punti, inseguito da Firenze, a meno 2; più staccata, a 24 punti la Roma, a sua volta incalzata dalla coppia Romagna e Civitavecchia, appaiate a 22 punti. In questa ostica sfida con la squadra toscana, ancora imbattuta sul campo di casa, il Romagna dovrà giocare al meglio le proprie carte per confermare il crescendo di questa seconda metà del girone di andata, caratterizzata dal tris di vittorie con Primavera, Paganica e appunto Roma.

Sarebbe il modo migliore per salutare l’anno e concedersi qualche giorno di relax in vista della ripresa del torneo nel 2025, quando ad attendere i galletti ci sarà la parte decisiva della stagione, quella da affrontare prima di tutto con l’intento di mettere al sicuro la permanenza in categoria il prima possibile, per poi guardarsi intorno a caccia di altre soddisfazioni.

L’incontro di oggi sarà diretto da Erasmus Jaco Stephanus. Questa è invece la lista dei convocati del Romagna: Bastianelli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Greene, Maiga, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Strada, Tauro, Vincic.

Classifica: Livorno 30, Firenze 28, Roma Olimpic 24, Civitavecchia e Romagna 22, L’Aquila 15, Napoli 14, Primavera 10, Paganica 9, Villa Pamphili 1.