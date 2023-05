Riparte la caccia agli stagionali "Un portale con tutte le offerte"

Da un lato, aziende e imprenditori alle prese con la carenza di personale. Dall’altro, giovani e disoccupati in cerca di lavoro. Al centro, l’ambizioso progetto di Fipe e Confcommercio Cesena ‘Job&Workers’, piattaforma online che intende mettere in contatto domanda ed offerta nel settore dell’Ho.Re.Ca, ovvero relativo ad alberghi, ristoranti e bar. "Si tratta di un progetto innovativo - spiega il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani – Le risorse umane sono essenziali per le aziende, eppure le problematiche connesse al reperimento di personale sono sotto gli occhi di tutti". I dati del mercato del lavoro parlano chiaro, anche nella provincia di Forlì-Cesena: a fronte di circa 14mila addetti attualmente impiegati nelle imprese del turismo e della ristorazione, il fabbisogno di personale ammonta al 25%, ma la percentuale sale addirittura fino al 40% durante l’alta stagione, ormai alle porte. Tra le figure più ricercate: chef, aiuto cuochi e dipendenti di sala, ma anche ruoli amministrativi in aziende. "Il lavoro richiede competenza e professionalità, perciò non si può improvvisare la ricerca - dice Andrea Chiriatti, consulente del lavoro di Fipe -. Il percorso comprende tutte le fasi, dalla ricerca dei lavoratori alla contrattualizzazione".

Il nuovo portale, sviluppato con il contributo tecnologico di InfoJobs, è intuitivo: le imprese possono fare domanda per il servizio di ricerca e selezione tramite il proprio referente Confcommercio oppure compilando un modulo direttamente sul sito. Nella seconda fase, i referenti ‘Job&Workers’ incontrano il cliente, prendono nota delle sue necessità e delle informazioni utili in modo da creare un annuncio ad hoc. "Nella nostra piattaforma sono iscritti giovanissimi, giovani e meno giovani - fa sapere Enrica Perego, Recruiting solutions Manager di Infojobs - noi cerchiamo di connettere i candidati con gli imprenditori locali, seguendoli nella stesura delle offerte e nell’analisi dei profili". E l’adesione all’iniziativa è aperta a tutti, attraverso la candidatura sul portale www.jobandworkers.it o l’invio del proprio curriculum a [email protected] "In Italia la maggior parte delle offerte di lavoro viaggia ancora offline - rivela Filippo Saini, Head of Job di InfoJobs - occorre invece allenarsi per parlare anche a audience sempre più digitali". L’esperienza si inserisce in un percorso già avviato che, un anno fa, aveva dato vita al Talent Day. "Facciamo un ulteriore passo avanti - commenta Angelo Malossi, presidente di Fipe Confcommercio cesenate - per dare strumenti incisivi agli imprenditori". E il riscontro è positivo. "Cercare personale richiede tempo ed energie - conclude Lorenzo Illotta, titolare del Castello di Diegaro -. Oltre alla ricerca dei dipendenti occorre però ripensare i contratti collettivi di lavoro".

Cristina Gennari