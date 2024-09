Riparte la Futsal, si gioca il venerdì sera

La Futsal Cesena disputerà le gare del suo secondo campionato di A2 Elite, per la prima volta nel girone A, il venerdì, alle 20,30, al PalaPaganelli e non più al sabato, per evitare concomitanze con il Cesena Calcio. I bianconeri hanno iniziato ad allenarsi lunedì sera al PalaPaganelli, la società ha puntato soprattutto a confermare big come Gardelli, Montalti, Pieri e Dentini che erano richiesti dalla A, poi il gruppo storico guidato da capitan Pasolini e Zandoli e i due stranieri, il confermato Butturini e il nazionale argentino Fernandez. Il debutto casalingo è fissato per la sera del 18 ottobre contro il Modena, mentre sabato 12 ottobre esordio a Campo Ligure. Sabato prossimo prima amichevole, alle 15,30 in casa, con il X Martiri che milita in B. Il dg Paolo Ionetti ha spiegato i presupposti di questa nuova avventura: "Diverse volte negli anni mi sono chiesto quale fosse il motivo che mi spingesse a continuare a portare avanti questa passione. La risposta è stata semplice: questo gruppo è diventato una famiglia. Ripartiremo da quella che considero ormai una famiglia e che sono certo potrà darci soddisfazioni". Ecco la rosa. Portieri: Danesi (2006), Montalti (1997), Nardino (2002), Pazzini (2004) Centrali: Pasolini (1988), Pieri (2002), Samorì (2006), Zandoli (1992) Laterali: Borrelli (2000), Butturini (1996), Dentini (1992), Fernandez (2000), Nencini (2006), Pritoni (2004), Lucchese (1995), Traversari (2005) Pivot: Er Raissouni (1999), Gardelli (1997), Liistro (1998), Venturini (1993). Allenatore Osimani, collaboratori tecnici Guidi e Salles, preparatore portieri Francesconi, fisioterapisti Ponti e Magnani.