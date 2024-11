Riparte la ’Passeggiata letteraria’ per le scuole

Domani quinta edizione della "Passeggiata Letteraria", che quest’anno si tiene fino al 17 novembre. La città partecipa così all’iniziativa "Io leggo… perché", promossa dall’Associazione Italiana Editori grazie al sostegno del Ministero della Cultura. In questa settimana ogni cittadino potrà recarsi presso le librerie gemellate, acquistare libri e donarli alle scuole, per ampliare il patrimonio librario delle stesse biblioteche scolastiche. Per questa occasione gli istituti scolastici di Cesenatico del Primo Circolo, del Secondo Circolo e la scuola media, hanno organizzato una serie di iniziative sul tema "Io leggo…nei luoghi dove le parole incontrano il futuro". In cabina di regia c’è l’associazione culturale "Pro Loco del Monte", con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Biblioteca Comunale, della Libreria Cartamarea e della cartoleria "La matita". La manifestazione, oltre alle alunne ed agli alunni, è aperta alle famiglie ed ai cittadini. Il ritrovo è domani in piazza Ciceruacchio sul porto canale, a partire dalle 9.30. Gli scolari partecipanti, divisi in quattro gruppi a seconda della fascia d’età, raggiungeranno alcuni luoghi significativi del centro storico, dove Lorenzo Borghetti, Giuditta Matteucci, Laura Montanari, Paola Riva, Giulia Struzziero, Michela Zangoli e Cristina Talacci, li accoglieranno con le loro letture.

Giacomo Mascellani