Riparte la ruota panoramica per la decima stagione

Domani parte la decima stagione della ruota panoramica di Manuel Rambelli che dal 2016 è allestita in piazza Andrea Costa da Pasqua a settembre. È un’attrazione diventata ormai una presenza fissa per i cittadini di Cesenatico e per i turisti che frequentano il cuore della località turistica. Alta oltre 30 metri, la ruota panoramica ha 21 cabine e una capienza di 127 persone. È la più grande attrazione mobile presente in Emilia Romagna e sovrasta anche le altre collocate nelle vicine località concorrenti di Cervia e Gatteo a Mare. Una delle particolarità della ruota di Cesenatico è la presenza di 15mila punti luce a led pixel con migliaia di evoluzioni di colore che ogni sera la rendono diversa dalle altre. Nelle stagione scorse è stata immortalata in varie occasioni ed è entrata a far parte dei luoghi simbolo della serie televisiva Summertime di Netflix. La ruota rimarrà attiva sino alla fine dell’estate e ha anche un significato di inclusività, in quanto i disabili, oltre ad entrare gratis, possono contare su una cabina speciale dove possono salire anche in carrozzina, sempre in massima sicurezza. Al centro della ruota è installato un maxi schermo con tecnologia Q-Led dove sarà possibile fare pubblicità a pagamento per tutta la stagione. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’estate scorsa (7 euro), prevedono bambini gratis sotto i due anni di età, pacchetti promozionali per le famiglie e il 50 per cento di sconto sul biglietto per tutti i residenti di Cesenatico.

g.m.