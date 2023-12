Riparte l’attività dopo l’alluvione. Croce Rossa, 50mila euro in dono

Un aiuto concreto per sostenere una realtà essenziale per il territorio e per la vita dei cittadini seriamente colpita dall’alluvione dello scorso maggio: è con questo obiettivo che la Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna e la Federazione Raiffeisen Alto Adige hanno consegnato insieme ai dirigenti di Bcc Romagnolo una donazione di 50.000 euro al Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana. Risorse importanti che consentiranno l’acquisto di un mezzo per il trasporto degli assistiti: un mezzo 4x4 che integrerà la flotta a disposizione del comitato locale, danneggiata dalle acque che hanno invaso Cesena a maggio, e permetterà di coprire anche le frazioni ancora difficili da raggiungere per i danni alle strade.

"Il Credito Cooperativo si è attivato fin dai primi momenti dell’alluvione per affrontare la drammatica emergenza dell’alluvione dello scorso maggio – ha commentato il presidente della Federazione Bcc dell’Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti – mettendo in campo risorse e strumenti importanti per sostenere le aree colpite: dalla moratoria per mutui e finanziamenti, alle raccolte fondi: le Bcc sono banche di relazione, sempre pronte a sostenere le proprie comunità. Il Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana è stato selezionato, su segnalazione di Bcc Romagnolo, per l’importante attività svolta e per il ruolo essenziale che offre agli abitanti del territorio: siamo lieti di sostenerne la ripartenza".

"Le nostre banche hanno la solidarietà e il sostegno ai territori nel loro dna – ha aggiunto Herbert Von Leon, presidente della Federazione Raiffeisen che ha consegnato simbolicamente l’assegno ai rappresentanti del Comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana insieme al direttore generale Robert Zampieri –. Il nostro obiettivo non è generare utili ma investire sulle persone e sulle comunità". Alla consegna dell’assegno ha partecipato anche il presidente di Bcc Romagnolo Roberto Romagnoli: "Siamo stati colpiti duramente da questa alluvione e ancora ne sentiamo gli strascichi. Questa donazione rappresenta un sostegno a un ente in difficoltà per i notevoli danni subiti e un’occasione di supportare la preziosa azione sul territorio svolta dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Cesena".