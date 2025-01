Riparte ’Nati per la musica’: da oggi via alle iscrizioni

Da oggi sono aperte le iscrizioni al laboratorio musicale gratuito per bambini da 0 a 5 anni "Nati per la Musica - Do, re, m…usica con te!", un progetto accreditato da Nati per la Musica Emilia-Romagna. Il laboratorio inizierà venerdì 31 gennaio presso la Biblioteca G. Ceccarelli e si articolerà in 4 incontri, durante i quali i bambini potranno esplorare diversi aspetti della musica utilizzando la voce, il corpo, libri, oggetti sonori e piccoli strumenti a percussione. Attraverso giochi sonori, i partecipanti scopriranno l’importanza del ritmo e della melodia, con l’obiettivo di fornire alle famiglie idee per integrare l’esperienza sonora nella vita quotidiana. Il corso è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra 0 e 5 anni, è ideato e realizzato da Teresa Maria Federici, abilitata all’insegnamento musicale Children’s Music Laboratory e Music Lullaby e attiva da anni nell’ambito del progetto Nati per la Musica nelle biblioteche. Verranno creati due gruppi: da 0-2 anni alle 16.30 e 3-5 anni alle 17.30. La durata degli incontri sarà di circa 45 minuti. È richiesta la partecipazione a tutti gli incontri. Dice Stefania Bolognesi, assessora alla Cultura del Comune di Gatteo: "Siamo molto affezionati a questo progetto che riscuote sempre un grande apprezzamento e lo riproponiamo convintamente anche quest’anno. La musica non ha età e l’educazione alla musica è ricca di benefici educativi. Essa favorisce lo sviluppo della socializzazione, delle capacità vocali per la comunicazione espressiva, e delle capacità di percezione e corretta intonazione dei suoni, promuovendo un legame armonioso tra bambino e genitori". Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, precedenza ai residenti di Gatteo.

